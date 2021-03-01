Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к тюремному заключению

1 марта. Mossovetinfo.ru – Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, и приговорил его к 3 годам тюрьмы - к одному году реального заключения и двум годам условно, сообщает телеканал BFM.



Кроме того, еще двое фигурантов по данному делу - бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные наказания.



По данным следствия, Саркози пытался получить у Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур. В обмен на интересующие сведения, Сакрози через своего адвоката обещал Азиберу помочь в получении престижной должности в Монако.



Прокуратура требовала приговорить Саркози к 4 годам тюрьмы: двум годам реального заключения и двум годам условно. Сам Саркози неоднократно отрицал свою вину.