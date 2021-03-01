Другие материалы
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В мире
01.03.2021, 17:14
Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров»
1 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Армении Никол Пашинян был неправильно информирован о состоянии российских ракетных комплексов «Искандер», сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мане Г...
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В мире
01.03.2021, 16:27
Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к тюремному заключению
1 марта. Mossovetinfo.ru – Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, и приговорил его к 3 годам тюрьмы - к одному году реального заключения...
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В мире
01.03.2021, 10:58
Чехия может начать вакцинацию «Спутником V» без одобрения ЕС
1 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Чехии Милош Земан сообщил в эфире телеканала CNN Prima News, что он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о поставке в Чехию российской вакц...