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В мире     01.03.2021 16:27

Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к тюремному заключению

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Теги:  Франция  Николя Саркози  суд  приговор  тюрьма  коррупция 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, и приговорил его к 3 годам тюрьмы - к одному году реального заключения и двум годам условно, сообщает телеканал BFM.

Кроме того, еще двое фигурантов по данному делу - бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные наказания.

По данным следствия, Саркози пытался получить у Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур. В обмен на интересующие сведения, Сакрози через своего адвоката обещал Азиберу помочь в получении престижной должности в Монако.

Прокуратура требовала приговорить Саркози к 4 годам тюрьмы: двум годам реального заключения и двум годам условно. Сам Саркози неоднократно отрицал свою вину.

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Теги: 
Франция  Николя Саркози  суд  приговор  тюрьма  коррупция 

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