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В мире     06.09.2023 07:09

Суд в США дал экс-главарю Proud Boys 22 года тюрьмы за действия по штурму Капитолия

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Теги:  США  Конгресс  беспорядки  суд  приговор 

6 сентября — Mossovetinfo.ru — Бывший председатель ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио риговорен во вторник к 22 годам тюремного заключения за планирование штурма Капитолия, подстрекательство к мятежу и руководство неудавшимся заговором с целью предотвратить передачу власти от Дональда Трампа Джо Байдену.

Прокуратура добивалась того, чтобы Таррио приговорили к 33 годам тюремного заключения.

Приговор окружного судьи Тимоти Келли в Федеральном суде округа Колумбия является самым длительным, вынесенным кому-либо в связи с терактом в Капитолии США 6 января 2021 года, сообщает CNN.
Таррио 6 января 2021 года находился за пределами Вашингтона.

За несколько дней до Таррио суд приговорил другого видного члена группировки – националиста Итана Нордина - к 18 годам тюрьмы, что стало вторым по строгости приговором.

6 января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне.

Утверждение итогов президентских выборов в США, которое в прошлые годы было формальностью,вылилось в массовые беспорядки. Заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США было приостановлено после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, прорвав оцепление полиции, и возобновиласть после удаления участников беспорядков из здания конгресса, лишь после этого к была утверждена победа Джо Байдена на президентских выборах.

В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США 15 декабря 2020 года.

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Теги: 
США  Конгресс  беспорядки  суд  приговор 

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