Суда под флагом Турции продолжат вывоз зерна с портов Украины

2 ноября. Mossovetinfo.ru - Сухогрузы под флагом Турции смогут продолжат вывозить сельхозпродукцию с Украины, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Он также заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из российских портов. По словам господина Хулуси, турецкая сторона провела телефонные беседы с руководителями ключевых украинских структур и получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по «зерновой сделке». Об этом сообщают турецкие СМИ и информканалы Минобороны Турции в соцсетях.



«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить»,— передает слова Хулуси Акара пресс-служба турецкого Минобороны в Twitter.



В субботу 29 октября в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию «зерновой сделки».



1 ноября на эту тему поговорили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Минобороны Украины и Турции. Российская сторона заявляла, что обсуждать возобновление сделки возможно только после гарантий от Украины не использовать «зерновой коридор» для атак на Россию.