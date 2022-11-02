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В мире     02.11.2022 09:42

Суда под флагом Турции продолжат вывоз зерна с портов Украины

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Теги:  Турция  зерновая сделка  Украина  Россия 

2 ноября. Mossovetinfo.ru - Сухогрузы под флагом Турции смогут продолжат вывозить сельхозпродукцию с Украины, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Он также заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из российских портов. По словам господина Хулуси, турецкая сторона провела телефонные беседы с руководителями ключевых украинских структур и получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по «зерновой сделке». Об этом сообщают турецкие СМИ и информканалы Минобороны Турции в соцсетях.

«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить»,— передает слова Хулуси Акара пресс-служба турецкого Минобороны в Twitter.

В субботу 29 октября в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию «зерновой сделки».

1 ноября на эту тему поговорили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Минобороны Украины и Турции. Российская сторона заявляла, что обсуждать возобновление сделки возможно только после гарантий от Украины не использовать «зерновой коридор» для атак на Россию.

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Теги: 
Турция  зерновая сделка  Украина  Россия 

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