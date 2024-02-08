Другие материалы
-
В мире
08.02.2024, 20:53
Сырский назначен вместо Залужного главнокомандующим Вооруженными силами Украины
8 февраля — Mossovetinfo.ru — Александр Сырский назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины, заявил укр...
-
В мире
08.02.2024, 16:31
Китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития — Си Цзиньпин
8 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай и Россия вместе выдержали множество испытаний в прошлом, китайско-российские от...
-
В мире
08.02.2024, 09:12
Законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы не прошел процедурное голосование в Сенате США
8 февраля — Mossovetinfo.ru — Сенат США отклонил двухпартийную сделку о финансировании нужд национальной безопасно...