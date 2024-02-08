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В мире     08.02.2024 20:53

Сырский назначен вместо Залужного главнокомандующим Вооруженными силами Украины

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Теги:  Залужный  отставка  Сырский  назначение  Украина  стагнация  Зеленский 

8 февраля — Mossovetinfo.ru — Александр Сырский назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. До этого момента Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.

"Я назначил генeрал-полковника Сырскoго главнокомандующим Вооруженными cилами Украины", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что "Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донетчине повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе…"

По его словам, "с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда" и в ближайшие дни "на столе должен появиться реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив".

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки, Киржачского района Владимирской области,
окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

В начале текуoей недели президент Украины в эксклюзивном интервью каналу Rai1 сообщил, что думает о "замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", по мнению Зеленского необходима перезагрузка и новое начало не только в военной сфере.

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Теги: 
Залужный  отставка  Сырский  назначение  Украина  стагнация  Зеленский 

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