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В мире     13.06.2022 21:45

Тбилиси больше Киева заслужил статус в ЕС – полагают власти Грузии

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Теги:  ЕС  Грузия  Гарибашвили  Украина  Молдова  статус 

13 июня. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам, что позиция, которую продемонстрировали 300 депутатов Европарламента (в отношении вступления в ЕС новых членов и их статуса – ред.) , безответственна и оскорбительна для грузинского народа в условиях, когда 80% граждан Грузии поддерживает вступление в Евросоюз. Если 23-24 июня Евросоюз примет несправедливое решение Гарибашвили намерен «поднять занавес» и рассказать как на самом деле относятся истинные европейские друзья к Грузии и ее народу.

«Мы незаслуженно ничего не просим, разговор идет о решении, основанном на заслугах. Мы просим только этого. Я требую справедливого отношения, выражения уважения. 17 июня будет мнение Еврокомиссии и главное 23-24 июня. Дождусь этого решения, а до того оставляю за собой право не говорить большего об этом перед нашими людьми. Если решение будет таким же несправедливым, оскорбительным для нашей страны, для народа, я оставляю за собой возможность поднять занавес и все рассказать нашему народу. Я не говорю о конспирологических теориях, я говорю с людьми только фактами», — заявил Ираклий Гарибашвили, чьи слова распространило Грузинформ.

Грузия «на десять голов опережает Украину и Молдову по всем направлениям» и «заслужила» статус кандидата на вступление в ЕС своей 30-летней «борьбой за демократию», подчеркнул грузинский премьер.

В мае 2017 года Евросоюз отменил визы для Украины.

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Теги: 
ЕС  Грузия  Гарибашвили  Украина  Молдова  статус 

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