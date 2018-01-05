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В мире     05.01.2018 18:59

Тбилисский суд приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы

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Теги:  Грузия  Тбилиси  Саакашвили  суд  приговор  Гиргвлиани  Украина  экстрадиция 

5 января. Mossovetinfo.ru - 5 января Тбилисский городской суд признал третьего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в деле об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, приговорив к трем годам лишения свободы, сообщают Новости-Грузия.

В ноябре 2008 года, как признано судом, Саакашвили злоупотребил полномочиями при помиловании осужденных за убийство Гиргвлиани экс-чиновников Департамента конституционной безопасности (ДКБ).

«Тбилисский городской суд постановил обвинительный приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями лицом, находящимся на политической должности, в отношении Михаила Саакашвили и в виде наказания назначил четыре года лишения свободы, которые сокращены на основании закона «Об амнистии» на одну четвертую и окончательно суд назначил три года лишения свободы», — говорится в заявлении суда.

В настоящее время Министерство юстиции Украины рассматривает ходатайство об экстрадиции Саакашвили из Украины в Грузию. Ранее Саакашвили был лишен гражданства Украины.

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Теги: 
Грузия  Тбилиси  Саакашвили  суд  приговор  Гиргвлиани  Украина  экстрадиция 

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