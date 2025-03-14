17 марта — Mossovetinfo.ru — Планируемый на 18 марта новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и прези...

14 марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с Президентом России Владимиром Путины...

14 марта — Mossovetinfo.ru — Трамп возложил ответственность за кризис в Украине и «хаос» с Россией на бывшего презид...