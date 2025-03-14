17 марта — Mossovetinfo.ru — Планируемый на 18 марта новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - это очень важный шаг, который задает тон всему движению по реанимации двусторонних отношений, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях.
США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
Предыдущий телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 2 февраля
. Президенты договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.
Главы государств обсудили вопросы, темы:
- связанные с обменом граждан России и США;
- урегулирования на Украине,
- темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.
«Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров», - сообщила пресс-служба Кремля.
Также Президент России поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе и Президент России пригласил Президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social оценил телефонный разговор 2 февраля как «продолжительный и весьма продуктивный».
Также 18 марта Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП, сообщает пресс-служба Кремля. Основные темы для обсуждения в этом году: ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. По завершении съезда Президент проведёт отдельную встречу с членами бюро РСПП.