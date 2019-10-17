17 октября. Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Telegram Group Inc готова отложить продажу криптовалюты на 5 месяцев, а после истечения данного срока уведомлять Комиссию по ценным бумагам США (SEС) о совершении данных операций за 30 дней до сделки.
Первоначально запуск блокчейн-платформы TON и начало торговли криптовалютой Gram было запланировано на 31 октября. Однако SEС потребовала признать криптовалюту Gram ценными бумагами и добилась временного судебного запрета в отношении офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc. Основное судебное заседание по требованию SEС в отношении признания криптовалюты Gram ценными бумагами состоится 26 октября.
При этом адвокаты Telegram Group Inc. заявили, что несмотря на согласие компании отложить запуск криптовалюты, требования SEC в компании не считают обоснованными.
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