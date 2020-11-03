3 ноября. Mossovetinfo.ru – Число жертв теракта в Вене выросло до четырех человек, 17 человек пострадали, сообщает австрийское издание Der Standart со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера. Кроме того, был уничтожен один террорист.
Вечером в понедельник, 2 ноября в Вене произошла террористическая атака. Террористы открыли огонь в шести местах. До сих пор в австрийской столице продолжается антитеррористическая операция. В ней задействованы большая часть венской полиции, а также армейские подразделения.
Ранее глава МВД Австрии сообщил, что застреленный террорист был исламистом. На нем был обнаружен пояс со взрывчаткой, который он не успел привести в действие. По данным МВД уничтоженный террорист симпатизировал ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).
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