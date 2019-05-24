24 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Великобритании сообщила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии и соответственно с поста премьер-министра 7 июня.
Уйти с поста лидера партии и премьер-министра страны Мэй вынудили однопартийцы, которые недовольны обновленным соглашением по выходу Великобритании из ЕС.
Мэй скорее всего останется исполняющим обязанности премьер-министра до выборов нового лидера Консервативной партии. Процесс выборов начнется после 7 июня и по прогнозам займет около 6 недель. О своем желании занять этот пост уже объявил бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Также есть вероятность, что свои кандидатуры выдвинут нынешний глава британского МИДа Джереми Хант, глава МВД Саджид Джавид и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом.
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