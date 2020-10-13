12 октября. Mossovetinfo.ru – Тесты президента США Дональда Трампа на коронавирус отрицательны на протяжении нескольких дней, сообщил лечащий врач президента США Шон Конли.
По словам Конли, первый отрицательный тест на коронавирус Трамп сдал 10 октября. В настоящий момент он уже не заразен для окружающих.
Сообщение о том, что президент США Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом, было опубликовано 2 октября. Он блыл госпитализирован на несколько дней в военный госпиталь, однако, уже в понедельник, 5 октября Трамп вернулся в Белый дом. 11 октября было объявлено, что Трамп вылечился от коронавируса.
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