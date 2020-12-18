18 декабря. Mossovetinfo.ru - Критериям безопасности по коронавирусной инфекции полностью соответствуют всего три страны из 16, с которыми у России есть авиасообщение, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Ведомство оценивает страны по следующим критериям: показатели заболеваемости коронавирусом за последние 2 недели, среднесуточные темпы роста заболевания, а также объемы тестирования. Коэффициент распространения должен быть менее 1.
Всем трем критериям в настоящий момент соответствуют только три страны: Эфиопия, Сейшельские острова и Танзания.
Египет, Куба, Мальдивы и Киргизия соответствуют двум из трех критериев, ОАЭ, Сербия, Великобритания, Япония, Республика Корея - одному.
В настоящее время у России действует авиасообщение с 16 странами: Киргизия, Турция, Южная Корея, Сейшельские острова, Эфиопия, Танзания, Куба, Казахстан, ОАЭ, Сербия, Япония, Египет, Мальдивы, Великобритания, Белоруссия, Швейцария.
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