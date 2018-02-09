Другие материалы
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В мире
09.02.2018, 14:35
Возможно сто человек ЧВК «Вагнера» стали жертвами удара в Сирии – Гиркин
9 января /Mossovetinfo.ru/ - - В зоне ударов, нанесенных накануне США, «под видом сирийцев», «потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых», ударам американской авиации подверглись 2 тактических...
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В мире
09.02.2018, 12:43
Торги на фондовых биржах Китая завершились падением котировок на 3,58 - 4,05 проц
9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - На 3,58 - 4,05 процентов по сравнению с итогами предыдущего торгового дня снизились котировки на фондовых биржах Китая, сообщает Синьхуа. Так, «показатель «Шанхай к...
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В мире
09.02.2018, 09:57
Ключевой биржевой индекс США Dow Jones упал на 1033 пунктов
9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Ведущие биржевые индексы США второй раз за неделю показали существенное снижение на закрытии торгов. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию упал на 1033 пунктов (-4,2...