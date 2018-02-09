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В мире     09.02.2018 12:43

Торги на фондовых биржах Китая завершились падением котировок на 3,58 - 4,05 проц

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Теги:  Китай  биржи  индексы  падение  экономика 

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - На 3,58 - 4,05 процентов по сравнению с итогами предыдущего торгового дня снизились котировки на фондовых биржах Китая, сообщает Синьхуа.

Так, «показатель «Шанхай композит», отражающий ситуацию на шанхайской фондовой бирже, понизился на 4,05 проц по сравнению с итогами предыдущего торгового дня», - сообщает агентство.

В то же время сообщается, что «показатель «Шэньчжэнь компонент», являющийся индикатором деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, понизился на 3,58 проц до 10001,23 пункта».

Напомним, что намедни ведущие биржевые индексы США второй раз за неделю показали существенное снижение на закрытии торгов. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию упал на 1033 пунктов (-4,2%). 

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Теги: 
Китай  биржи  индексы  падение  экономика 

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