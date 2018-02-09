В мире 09.02.2018, 09:57 Ключевой биржевой индекс США Dow Jones упал на 1033 пунктов

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Ведущие биржевые индексы США второй раз за неделю показали существенное снижение на закрытии торгов. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию упал на 1033 пунктов (-4,2...