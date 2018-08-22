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В мире     22.08.2018 19:51

Трамп обвинил во лжи своего бывшего адвоката Майкла Коэна

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Теги:  Дональд Трамп  Трамп  США 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который дал против него показания.

В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что Коэн «выдумывает истории чтобы заключить сделку» и привел в пример бывшего руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, который «не сломался под огромным давлением».

Коэн признал себя виновным в уходе от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины.

Представитель прокуратуры Нью-Йорка сообщил, что Коэн не заплатил 1,3 миллиона долларов налогов за 2013-2016 годы.

Сам Коэн сообщил, что незаконно получил кредит в 500 тысяч долларов и финансировал избирательную кампанию Трампа. Коэн также признался, что платил двум женщинам, имевшим интимные связи с Трампом за неразглашение данной информации.


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Теги: 
Дональд Трамп  Трамп  США 

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