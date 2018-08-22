22 августа. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который дал против него показания.



В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что Коэн «выдумывает истории чтобы заключить сделку» и привел в пример бывшего руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, который «не сломался под огромным давлением».



Коэн признал себя виновным в уходе от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины.



Представитель прокуратуры Нью-Йорка сообщил, что Коэн не заплатил 1,3 миллиона долларов налогов за 2013-2016 годы.



Сам Коэн сообщил, что незаконно получил кредит в 500 тысяч долларов и финансировал избирательную кампанию Трампа. Коэн также признался, что платил двум женщинам, имевшим интимные связи с Трампом за неразглашение данной информации.