19 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении во второй раз баллотироваться на пост президента, о своем решении он заявил на встрече со своими сторонниками во Флориде.
«Официально объявляю о начале моей кампании с целью добиться избрания президентом США на второй срок», - заявил Трамп.
При этом, Трамп еще в 2017 году, уже в ранге президента, отправил в Федеральную комиссию по выборам заявку о намерении вновь стать кандидатом на пост главы США на следующих выборах.
На предстоящие выборы Трамп намерен идти с те же лозунгом, который принес ему успех на выборах 2016 года: Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой»).
Официально старт новой компании по выборам президента США будет дан в феврале 2020 года. Выборы пройдут 3 ноября 2020 года.
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