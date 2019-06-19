19 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении во второй раз баллотироваться на пост президента, о своем решении он заявил на встрече со своими сторонниками во Флориде.



«Официально объявляю о начале моей кампании с целью добиться избрания президентом США на второй срок», - заявил Трамп.



При этом, Трамп еще в 2017 году, уже в ранге президента, отправил в Федеральную комиссию по выборам заявку о намерении вновь стать кандидатом на пост главы США на следующих выборах.



На предстоящие выборы Трамп намерен идти с те же лозунгом, который принес ему успех на выборах 2016 года: Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой»).



Официально старт новой компании по выборам президента США будет дан в феврале 2020 года. Выборы пройдут 3 ноября 2020 года.