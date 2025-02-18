Трамп ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в США

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты, но не назвал сроки его поездки и также сказал, что «возможно» заключение новой торговой сделки между США и Китаем. Об этом Трамп сообщил в среду журналистам на борту президентского самолёта. Контакты между Си и Трампом считаются решающими для потенциального смягчения или отсрочки введения торговых пошлин, сообщает Reuters.



В то же время Синьхуа, со ссылкой на заявление министра коммерции КНР сообщает, что Китай категорически не согласен с решением Соединенных Штатов ввести дополнительные 10-процентные таможенные пошлины на китайские товары под предлогом проблем, связанных с фентанилом.



Китай и США ведут широкое и углубленное сотрудничество в области борьбы с фентанилом, достигнув в этом значительных результатов, указал китайский министр Ван Вэньтао, добавив, что одностороннее повышение пошлин Соединенными Штатами нарушает нормальные торгово-экономические отношения между двумя странами.



Китай надеется, что стороны будут разрешать свои озабоченности путем равноправного диалога и консультаций, подчеркнул министр.