Другие материалы
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В мире
20.02.2025, 07:29
Трамп ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в США
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённ...
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В мире
19.02.2025, 22:11
Трамп называет Зеленского «диктатором» на фоне распада альянса США и Украины - Bloomberg
19 февраля — Mossovetinfo.ru — В среду президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «...
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В мире
18.02.2025, 19:11
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник
18 февраля— Mossovetinfo.ru — В соответствии с договоренностью президентов России В.В.Путина и США Д.Трампа об интен...