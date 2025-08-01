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В мире
06.08.2025, 23:30
Трамп планирует лично встретиться с Путиным в ближайшие недели
6 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с президентом России Владими...
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В мире
06.08.2025, 19:05
Трамп ввёл дополнительную 25-процентную пошлину на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской энергии
6 августа — Mossovetinfo.ru — В среду Белый дом сообщил, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении нов...
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В мире
01.08.2025, 08:44
Трамп подписал указы о введении новых исторических пошлин, тарифов США по всему миру
1 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления 1 августа по восточноаме...