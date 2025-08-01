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В мире     06.08.2025 23:30

Трамп планирует лично встретиться с Путиным в ближайшие недели

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Теги:  Путин  Трамп  Россия  США  встреча 

6 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщила в среду газета New York Times со ссылкой на двух человек, знакомых с этим планом. Также в среду телекомпания CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией и необходимости предварительных переговоров.

Также New York Times сообщила, что Трамп хотел бы провести на следующей неделе личную встречу с Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.

Место для возможной встречи президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампа еще не определено, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

РФ выражает желание провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер открыт к этому, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя планы по организации возможных переговоров на высшем уровне.

Сегодня в первой половине дня Владимир Путин принял в Кремле специального посланника Президента Соединённых Штатов Америки Стивена Уиткоффа.

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Теги: 
Путин  Трамп  Россия  США  встреча 

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