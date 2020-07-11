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В мире     11.07.2020 13:28

Трамп подтвердил кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований

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Теги:  Трамп  Пригожин  Агентство интернет-исследований  кибератака 

11 июля, Mossovetinfo.ru - В 2018 году с согласия президента Дональда Трампа США осуществили кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований". Об этом сообщает The Washington Post в опубликованном интервью с Д.Трампом.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, 16 февраля 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет расследование о так называемом вмешательстве России в выборы, опубликовал официальное обвинение по статье "Сговор против США", которое предъявлено 13 россиянам. В списке обвиняемых, в частности, — Агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин.

Отметим, что спецпрокурор США Р. Мюллер не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

По информации Википедии, "Агентства интернет-исследований" - российская структура с штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, занимающаяся дезинформацией, формированием общественного мнения, в частности дискредитацией российской оппозиции распространением прокремлёвской точки зрения во внутренней и внешней политике.

В январе 2018 года социальная сеть Twitter сообщила, что обнаружила многочисленные управляемые из России аккаунты, с которых во время президентской кампании 2016 года распространялась информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в США. Тогда же сообщалось, что число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось до 3814. Twitter оповестит пользователей, получавших сообщения от этих аккаунтов.

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Теги: 
Трамп  Пригожин  Агентство интернет-исследований  кибератака 

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