Другие материалы
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В мире
20.01.2025, 06:48
Трамп пообещал положить конец "упадку Америки", отменить все «глупые» указы Байдена
20 января — Mossovetinfo.ru — Положить конец «упадку Америки», правлению несостоятельного и коррумпированного поли...
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В мире
19.01.2025, 18:29
Три израильские заложницы, ранее удерживаемых в секторе Газа, переданы МККК
19 января — Mossovetinfo.ru — Три израильские заложницы, ранее удерживаемых в секторе Газа палестинским движением Х...
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В мире
19.01.2025, 10:16
Прекращение огня в Газе не вступило в силу
19 января — Mossovetinfo.ru — Прекращение огня в Газе не вступило в силу в 8:30, как планировалось ранее. По заявлению п...