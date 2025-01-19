Трамп пообещал положить конец "упадку Америки", отменить все «глупые» указы Байдена

20 января — Mossovetinfo.ru — Положить конец «упадку Америки», правлению несостоятельного и коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне, намерена команда Трампа, об этом он заявил накануне инаугурации на митинге в центре Вашингтона, - сообщает Bloomberg.



«Завтра в полдень занавес опустится на четыре долгих года упадка Америки, и мы начнём новый день американской силы и процветания, достоинства и гордости, — сказал Трамп на митинге. — Раз и навсегда мы положим конец правлению несостоятельного и коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне».



Избранный президент подтвердил свои планы по принятию ряда исполнительных мер в первый день своего президентства, пообещав «предпринять самые агрессивные и масштабные усилия по восстановлению наших границ, которые когда-либо видел мир», а также «восстановить прозрачность и подотчётность правительства».



«Мы собираемся подарить им лучший первый день, самую грандиозную неделю и самые выдающиеся первые 100 дней президентства в американской истории», — сказал Трамп.



«В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки указов, почти 100», — сказал Трамп.