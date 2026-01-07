 
Актуальные темы: переговоры
В мире     15.01.2026 08:41

Трамп: потенциальное мирное соглашение тормозит Украина, а не Россия

Теги:  Украина  СВО  конфликт  соглашение  сделка  Трамп  интервью  Путин  Зеленский  Россия  США 

15 января— Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что потенциальное мирное соглашение тормозит Украина, а не Россия. Эта риторика резко контрастирует с позицией европейских союзников, которые постоянно утверждают, что Москва не заинтересована в прекращении войны на Украине, отмечает Reuters.

В эксклюзивном интервью Reuters, которое Трамп дал в среду в Овальном кабинете, он заявил, что президент России Владимир Путин готов завершить своё почти четырёхлетнее вторжение в Украину. Зеленский, по словам президента США, был более сдержан.

Также сообщается, что президент США сказал, что может встретиться с Зеленским в Давосе. При этом Reuters отмечает, что у Трампа и Зеленского уже давно непростые отношения.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский саботирует и затягивает мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя эксклюзивное интервью Трампа Reuters.

