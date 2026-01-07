Другие материалы
В мире
15.01.2026, 08:41
Трамп: потенциальное мирное соглашение тормозит Украина, а не Россия
15 января— Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что потенциальное мирное соглашение ...
В мире
08.01.2026, 11:58
Трамп подписал Меморандум о выходе США из 66 международных организаций
8 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал Меморандум о выходе США из 66 международных органи...
В мире
07.01.2026, 10:28
Трамп объявил, что Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти
7 января — Mossovetinfo.ru — Временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти, которую продадут по р...