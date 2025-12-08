 
Актуальные темы: переговоры
В мире     17.12.2025 05:52

Трамп приказал заблокировать нефтяные танкеры попавшие под санкции в Венесуэле

17 декабря — Mossovetinfo.ru — «Полностью и безоговорочно заблокировать все нефтяные танкеры, подпадающие под санкции», которые заходят в Венесуэлу и покидают её приказывает президент США Дональд Трамп. Также Трамп назвал режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро «иностранной террористической организацией» и обвинил его в использовании нефти для финансирования таких видов деятельности, как наркотерроризм и торговля людьми. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social во вторник вечером по восточноамериканскому времени.

«Сегодня я приказываю полностью и окончательно блокировать все нефтяные танкеры, подпадающие под санкции, которые заходят в Венесуэлу и выходят из нее», - написал Трамп.

«Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и они испытают шок, какого никогда не испытывали, — до тех пор, пока они не вернут Соединённым Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли», - написал Трамп.

Цены на нефть снизившиеся накануне, выросли после публикации послания президента США.

Карта места

