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В мире
05.03.2025, 06:47
Трамп: пришел конец правлению неизбранных бюрократов
5 марта — Mossovetinfo.ru — Пришел конец правлению неизбранных бюрократов (в США – ред.), их дни правления сочтены, - с...
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В мире
04.03.2025, 08:18
Президент Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи США Украине
4 марта — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи США Украине после своего ж...
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В мире
01.03.2025, 17:26
Турция обещает принять меры из-за атаки Украины на «Турецкий поток»
1 марта — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе телефонного разговора 1 м...