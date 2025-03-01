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В мире     05.03.2025 06:47

Трамп: пришел конец правлению неизбранных бюрократов

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Теги:  Трамп  конгресс  США  выступление  бюрократия  оппозиция  демократы  республиканцы 

5 марта — Mossovetinfo.ru — Пришел конец правлению неизбранных бюрократов (в США – ред.), их дни правления сочтены, - сказал президент Дональд Трамп, выступая с первым совместным обращением к Конгрессу после возвращения к власти по итогам выборов 2024 года.

«Почти 100 лет федеральная бюрократия разрасталась, пока не подавила наши свободы и не увеличила наш дефицит», — сказал Трамп, чья речь транслируется в интернет.

Также он отметил, что «сотни тысяч федеральных служащих… не выходят на работу», поскольку его администрация распорядилась отменить правила, введённые во время пандемии, чтобы обеспечить большую гибкость работы структур госаппарата.

«… любой федеральный бюрократ, который будет сопротивляться этим изменениям, будет немедленно отстранен от должности, … потому что мы осушаем болото. Все очень просто. И дни правления неизбранных бюрократов прошли», - подчеркнул Трамп.

Значительную часть своего выступления к Конгрессу Трамп уделяет принятым в первые 1,5 месяца его правления указам и распоряжениям, перечисление программ и проектов, которые сокращаются из-за DOGE, возглавляемой Илоном Маском, а также – недостаткам правления предыдущей администрации.

Член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин из Техаса был удалён из зала заседаний Палаты представителей приставами после того, как прервал выступление президента Трампа перед Конгрессом.

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Теги: 
Трамп  конгресс  США  выступление  бюрократия  оппозиция  демократы  республиканцы 

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