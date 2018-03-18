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В мире     18.03.2018 11:07

Трамп: расследование по «российскому делу» в США основано на мошенничестве

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Теги:  Трамп  Мюллер  Россия  выборы  мошенничество  Клинтон  мнение 

18 марта. Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве.

«Расследование Мюллера не должно было никогда начаться, потому что не было никакого сговора и преступления никакого не было. Оно было основано на мошеннических действиях и поддельном досье, оплаченном нечестной Хиллари (Клинтон – ред.) и Национальным комитетом Демократической партии, также безосновательно был использован в суде Закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией», — написал Трамп.

Напомним, что 16 февраля 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет расследование о так называемом вмешательстве России в выборы, опубликовал официальное обвинение по статье «Сговор против США», которое предъявлено 13 россиянам.

Среди обвиняемых: известный бизнесмен Евгений Пригожин и еще 12 человек, являющихся сотрудниками петербургского Агентства интернет-исследований: Михаил Быстров, Михаил Бурчик (Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

5 марта Президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC News что Россия не будет выдавать США своих граждан, обвиненных во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. «Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США»,— сказал Путин. Ранее Путин заявлял иностранным СМИ, что если США хотят каких-либо действий со стороны России по «российскому делу», они должны обратиться в Генпрокуратуру.

13 марта, глава двухпартийной комиссии комитета по разведке нижней палаты американского конгресса Майк Конуэй заявил в интервью Fox News, что расследование по подозрению членов команды Трампа в сговоре с Москвой завершено, поскольку никаких свидетельств согласованных планов между подозреваемыми выявлено не было.

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Теги: 
Трамп  Мюллер  Россия  выборы  мошенничество  Клинтон  мнение 

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