 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     21.01.2025 07:13

Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным «может произойти очень скоро»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Трамп  Путин  Зеленский  встреча  переговоры  США  Украина  Россия  СВО  кризис  конфликт 

21 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, разговор «может произойти очень скоро», приводит слова Трампа CNN. В то же время он отметил, что процесс уже начался.

Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Он добавил, что пока не может назвать возможные сроки завершения конфликта на Украине.

«Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем», - сказал Трамп.

Также Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский информировал его о готовности к заключению «сделки» по урегулированию украинского конфликта.

Трамп вступил в должность Президента США накануне - 20 января.

Также накануне Владимир Путин поздравил Трампа с возвращением в Белый дом, подчеркнув, что Россия открыта для диалога с администрацией нового президента США по украинскому конфликту.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Трамп  Путин  Зеленский  встреча  переговоры  США  Украина  Россия  СВО  кризис  конфликт 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:32 В мире Сразу после вступления в должность Трамп отменил 78 указов Джо Байдена

07:13 В мире Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным «может произойти очень скоро»

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

18:51 В мире Путин: мы приветствуем заявления, желания, настрой Трампа восстановить прямые контакты с Россией

10:48 Происшествия Обращение о незаконном присвоении общей дороги и коммуникаций в поселке в Подмосковье СК взял на контроль

Актуальные материалы

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru