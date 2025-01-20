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21.01.2025, 07:32
Сразу после вступления в должность Трамп отменил 78 указов Джо Байдена
21 января — Mossovetinfo.ru — Сразу после вступления в должность Дональд Трамп подписал ряд исполнительных указов в ...
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В мире
21.01.2025, 07:13
Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным «может произойти очень скоро»
21 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с российским коллегой В...
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В мире
20.01.2025, 23:00
На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа
20 января — Mossovetinfo.ru — 20 Января 2025 года На обновленном сайте Белого Дома (резиденции президента США), сразу же ...