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В мире     31.03.2020 08:23

Трамп сообщил, что Россия прислала США самолет с медицинским оборудованием

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Теги:  США  Россия  коронавирус  Дональд Трамп 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Россия прислала США самолет с медицинским оборудованием, для борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

«Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово», - заявил президент США, однако не стал раскрывать подробности, какого рода оборудование было прислано.

Также Трамп сообщил, что грузы для борьбы с коронавирусом в США прислали и другие страны, в частности Китай, и отметил, что у США «замечательные» отношения со многими странами.

США являются лидером по числу заболевших коронавирусной инфекцией. По данным университета Джона Хопкинса, в стране выявлено 163,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч человек скончалось в результате заболевания.


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Теги: 
США  Россия  коронавирус  Дональд Трамп 

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