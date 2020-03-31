31 марта. Mossovetinfo.ru – Россия прислала США самолет с медицинским оборудованием, для борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
«Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово», - заявил президент США, однако не стал раскрывать подробности, какого рода оборудование было прислано.
Также Трамп сообщил, что грузы для борьбы с коронавирусом в США прислали и другие страны, в частности Китай, и отметил, что у США «замечательные» отношения со многими странами.
США являются лидером по числу заболевших коронавирусной инфекцией. По данным университета Джона Хопкинса, в стране выявлено 163,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч человек скончалось в результате заболевания.
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