15 октября. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с операцией турецких войск на севере Сирии, об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
В заявлении указано, что санкции коснутся людей и организаций, действия которых несут опасность гражданским лицам и ведут к подрыву безопасности и стабильности в регионе.
Известно, что санкции уже распространены турецкое министерство обороны, министерство энергетики страны, их руководители Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также зампред правящей турецкой Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
Также сообщается, что США повысят тарифы на турецкую сталь на 50% и прекратят переговоры под эгидой Министерства торговли относительно сделки с Анкарой на сто миллиардов долларов.
Турецкая армия 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. Официально заявлено, что операция направлена против Рабочей партии Курдистана (РПК), а также против боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). США, которые поддерживали РПК в данном регионе, осудили действия Турции, однако отвели свои войска. За несколько дней турецкая армия захватила города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.
В воскресенье курдское самоуправление заключило договоренность с правительством Сирии в Дамаске о размещении на севере страны правительственных войск, для совместного с курдами противостояния Турции. Сирийская армия начала занимать города, в которых ранее располагались американские войска.
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