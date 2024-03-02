Трамп выиграл еще в трех штатах на выдвижение кандидатов в президенты от республиканцев

3 марта — Mossovetinfo.ru — Бывший президент Дональд Трамп выиграл еще три конкурса на выдвижение кандидатов в президенты от республиканцев в субботу, победив соперника Никки Хейли в Миссури и Айдахо и завоевав всех оставшихся делегатов от Мичигана, и находится на пути к тому, чтобы выдвинуть свою кандидатуру к середине марта сообщает Блумберг.



Гонка скоро переместится на супервторник 5 марта, когда в 15 штатах пройдут конкурсы кандидатов от республиканцев. Избиратели в 16 штатах и одной территории США будут принимать участие в президентских праймериз, а также в некоторых ключевых гонках в конгресс.



Единственный оставшейся соперник Трама от Республиканской партии Никки Хейли остается гонке, несмотря на маловероятные шансы, чтобы дать избирателям выбор помимо бывшего президента. Она довела до сведения избирателей, что юридические проблемы Трампа отвлекут его от предвыборной кампании, сделав его менее желанным кандидатом для борьбы с президентом Джо Байденом.