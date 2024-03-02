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В мире
03.03.2024, 09:38
Трамп выиграл еще в трех штатах на выдвижение кандидатов в президенты от республиканцев
3 марта — Mossovetinfo.ru — Бывший президент Дональд Трамп выиграл еще три конкурса на выдвижение кандидатов в през...
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В мире
02.03.2024, 05:34
Китай повысит лимит единовременных мобильных транзакций до 5 тыс. долларов США для удобства иностранных туристов
2 марта — Mossovetinfo.ru — Народный банк Китая (НБК, Центробанк) поручит основным платежным системам повысить лимит...
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В мире
02.03.2024, 05:22
Число погибших палестинцев в Газе возросло до 30228 — Минздрав
2 марта — Mossovetinfo.ru — Число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 30228. Об этом сообщило в пятницу в пр...