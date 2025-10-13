 
Актуальные темы: переговоры
В мире     16.10.2025 20:45

Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

Теги:  Трамп  Путин  Украина  конфликт  СВО  разговор  переговоры  встреча  Будапешт 

16 октября — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил в четверг в социальных сетях, что встретится с Президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но не уточнил, когда именно может состояться эта встреча.

«Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным», — сказал Трамп в Truth Social.

«Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, — чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой «бесславной» (*** конфликтной ситуации) между Россией и Украиной. Завтра мы с президентом Зеленским встретимся в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил добиться значительного прогресса», — добавил президент.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов к проведению саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и назвал это в своем аккаунте в соцсети - великой новостью для сторонников мира.

*** СВО, конфликт

Теги: 
