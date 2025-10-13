Другие материалы
-
В мире
16.10.2025, 20:45
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште
16 октября — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил в четверг в социальных сетях, что встретится с През...
-
В мире
14.10.2025, 09:55
Росатом видит аппетит у китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике – Лихачев
14 октября — Mossovetinfo.ru — Росатом видит большой аппетит у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктич...
-
В мире
13.10.2025, 13:10
Трамп в израильском кнессете заявил, что конфликт в Газе закончился
13 октября — Mossovetinfo.ru — Конфликт в секторе Газа закончился, заявил Президент США Дональд Трамп в израильском ...