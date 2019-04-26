26 апреля. Mossovetinfo.ru – США, Россия и Китай должны избавится от ядерных вооружений, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома заявил, что в американской администрации готовят проект соглашения по сокращению ядерного оружия, который подразумевает участие США, России и Китая.
По мнению президента Трампа, новый договор по контролю над вооружениями должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет, а сам контроль должен осуществляться при участии России и Китая.
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