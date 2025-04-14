Другие материалы
-
В мире
23.04.2025, 19:45
Трамп: Зеленский может потерять всю страну если откажется от мира сейчас
23 апреля — Mossovetinfo.ru — Трамп полагает что «хвастливый» отказ президента Украины Владимира Зеленского призна...
-
В мире
19.04.2025, 17:52
Путин объявил пасхальное перемирие
19 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России, Верховный Главнокомандующий, Владимир Путин в ходе встречи с начальн...
-
В мире
14.04.2025, 09:04
Китай будет модернизировать Азию вместе с соседними странами — Си Цзиньпин
14 апреля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в понедельник, что Китай будет углублять дружестве...