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В мире     23.04.2025 19:45

Трамп: Зеленский может потерять всю страну если откажется от мира сейчас

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Теги:  Трамп  Зеленский  Украина  Крым  территории  Путин  Россия  СВО  переговоры  ультиматум  Песков  мнения 

23 апреля — Mossovetinfo.ru — Трамп полагает что «хвастливый» отказ президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским вредит Украине и такими действиями Зеленский уничтожит Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить. Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, - заявил Трамп

«Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну», - заявил Трамп.

США на переговорах по Украине хотят сосредоточиться на ультимативном предложении президента Дональда Трампа, которое включает в себя возможную отмену санкций против России и неформальное признание Крыма российским, сообщает издание Politico со ссылкой на два источники.

Президент России Владимир Путин уважает президента США Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога - это абсурд. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что Трамп никогда не выдвигал условий по поводу крайнего срока установления режима прекращения огня на Украине, и Россия также считает, что подобный шаг был бы неуместен.

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Теги: 
Трамп  Зеленский  Украина  Крым  территории  Путин  Россия  СВО  переговоры  ультиматум  Песков  мнения 

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