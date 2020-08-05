5 августа. Mossovetinfo – Цена нефти марки Brent на лондонской бирже поднялась выше 45 долларов за баррель впервые с начала марта, следует из данных торгов.



По состоянию на 11:45 нефть марки Brent торговалась по цене 45,08 доллара за баррель.



В последний раз больше 45 долларов за баррель нефть стоила в начале марта. Однако после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, были сняты ограничения на добычу, в результате только за март нефть подешевела более, чем вдвое.