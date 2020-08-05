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В мире     05.08.2020 12:03

Цена нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель впервые с начала марта

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Теги:  нефть  цена  торги 

5 августа. Mossovetinfo – Цена нефти марки Brent на лондонской бирже поднялась выше 45 долларов за баррель впервые с начала марта, следует из данных торгов.

По состоянию на 11:45 нефть марки Brent торговалась по цене 45,08 доллара за баррель.

В последний раз больше 45 долларов за баррель нефть стоила в начале марта. Однако после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, были сняты ограничения на добычу, в результате только за март нефть подешевела более, чем вдвое.


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Теги: 
нефть  цена  торги 

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