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В мире     22.09.2020 17:40

Церемония вручения Нобелевской премии отменена из-за коронавируса

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Теги:  Нобелевская премия  церемония  отмена 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - Нобелевский комитет принял решение из-за пандемии коронавируса отменить традиционную церемонию вручения Нобелевской премии, сообщает пресс-служба комитета.

Будет отменена и церемония вручения премии в Стокгольмской филармонии, и традиционный банкет в городской ратуше Стокгольма.

В 2020 году вместо традиционной церемонии пройдет прямая трансляция из городской ратуши и онлайн-включения с кандидатами, в ходе которых им будут вручать медали и дипломы.

Традиционно вручение Нобелевской премии проходит 10 сентября. Награды лауреатам вручает лично король Швеции.


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Теги: 
Нобелевская премия  церемония  отмена 

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