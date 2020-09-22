22 сентября. Mossovetinfo.ru - Нобелевский комитет принял решение из-за пандемии коронавируса отменить традиционную церемонию вручения Нобелевской премии, сообщает пресс-служба комитета.



Будет отменена и церемония вручения премии в Стокгольмской филармонии, и традиционный банкет в городской ратуше Стокгольма.



В 2020 году вместо традиционной церемонии пройдет прямая трансляция из городской ратуши и онлайн-включения с кандидатами, в ходе которых им будут вручать медали и дипломы.



Традиционно вручение Нобелевской премии проходит 10 сентября. Награды лауреатам вручает лично король Швеции.