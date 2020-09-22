22 сентября. Mossovetinfo.ru - Нобелевский комитет принял решение из-за пандемии коронавируса отменить традиционную церемонию вручения Нобелевской премии, сообщает пресс-служба комитета.
Будет отменена и церемония вручения премии в Стокгольмской филармонии, и традиционный банкет в городской ратуше Стокгольма.
В 2020 году вместо традиционной церемонии пройдет прямая трансляция из городской ратуши и онлайн-включения с кандидатами, в ходе которых им будут вручать медали и дипломы.
Традиционно вручение Нобелевской премии проходит 10 сентября. Награды лауреатам вручает лично король Швеции.
17:40 В мире Церемония вручения Нобелевской премии отменена из-за коронавируса
17:18 Другое Зайцев остается гендиректором ФК «Химки», Удодова, Анохина и Поляцкина в клубе не будет
16:39 Власть Закон о прямом общении должников и коллекторов принят Госдумой в первом чтении
14:31 Общество ПФР опроверг приостановку выплаты пенсий, если человек полгода не снимает средства с карты
11:38 Происшествия 12-летняя девочка пропала в центре Москвы
10:50 В России Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона
01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения
21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе
16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам
12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября