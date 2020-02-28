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В мире     28.02.2020 09:01

Турецких военных не должно было быть в районе удара армии Сирии - Минобороны РФ

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Теги:  Сирия  Турция  терроризм  Минобороны 

28 февраля. Mossovefinfo.ru – Турецких военных не должно было быть в районе, по которому нанесла удар сирийская армия, говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

По данным российского Минобороны, в четверг, 27 февраля боевики террористической организации «Хайят Тахрир ан-Шам» предприняли попытку масштабного наступления в сирийской провинции Идлиб. В ответ сирийская армия открыла артиллерийский огонь по террористам.

В российском центре примирения враждующих сторон постоянно запрашивали у турецкой стороны координаты расположения турецких военнослужащих, однако, несмотря на это, в районе населенного пункта Бехун турецкие военные попали под обстрел, находясь в боевых порядках террористов. При этом, по заявлению турецкой стороны, их там не должно было быть.

Как только стало известно о гибели турецких военных, российская сторона предприняла все меры, чтобы немедленно прекратить артиллерийский огонь сирийской армии и обеспечить эвакуацию погибших и раненных турецких военнослужащих на территорию Турции.

В Минобороны также подчеркнули, что в районе населенного пункта Бехун не применялась российская авиация.

Ранее турецкая сторона сообщила, что в Идлибе погибли более 30 турецких военнослужащих.


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Теги: 
Сирия  Турция  терроризм  Минобороны 

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