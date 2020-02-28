28 февраля. Mossovefinfo.ru – Турецких военных не должно было быть в районе, по которому нанесла удар сирийская армия, говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.



По данным российского Минобороны, в четверг, 27 февраля боевики террористической организации «Хайят Тахрир ан-Шам» предприняли попытку масштабного наступления в сирийской провинции Идлиб. В ответ сирийская армия открыла артиллерийский огонь по террористам.



В российском центре примирения враждующих сторон постоянно запрашивали у турецкой стороны координаты расположения турецких военнослужащих, однако, несмотря на это, в районе населенного пункта Бехун турецкие военные попали под обстрел, находясь в боевых порядках террористов. При этом, по заявлению турецкой стороны, их там не должно было быть.



Как только стало известно о гибели турецких военных, российская сторона предприняла все меры, чтобы немедленно прекратить артиллерийский огонь сирийской армии и обеспечить эвакуацию погибших и раненных турецких военнослужащих на территорию Турции.



В Минобороны также подчеркнули, что в районе населенного пункта Бехун не применялась российская авиация.



Ранее турецкая сторона сообщила, что в Идлибе погибли более 30 турецких военнослужащих.