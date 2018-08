21 августа. Mossovetinfo.ru – Турецкие отельеры рассматривают вопрос отказа от системы all inclusive («все включено»), сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Возможность подобного шага рассматривается в связи с тем, что по мнению отельеров, туристы, приезжающие по системе all inclusive, не помогают развиваться туризму. Также отмечается, что данная система снижает доходы отельеров. Турция планирует развивать не только пляжный туризм, но и лечебный или экскурсионный. Туристы же, которые приезжают отдыхать по системе all inclusive, практически не тратят денег за пределами отеля, предпочитая обходится тем, что включено в цену путевки.



Турция является самым востребованным направлением пляжного туризма среди россиян. Только с января по июль 2018 года на отдых в Турцию съездили 2,5 миллиона российских туристов, что является рекордом. При этом 90% российских туристов выбрали отдых по системе all inclusive в 4-5 звездочных отелях.



По мнению российских туроператоров, если в система all inclusive в Турции будет отменена, это приведет к снижению турпотока из России в Турцию, и переориентированию его на другие страны: Грецию, Кипр, Болгарию, курорты юго-восточной Азии, а после открытия регулярного авиасообщения – на Египет.