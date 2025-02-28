Турция обещает принять меры из-за атаки Украины на «Турецкий поток»

1 марта — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе телефонного разговора 1 марта с Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом сообщил главе МИД Турции об атаке Украины на инфраструктуру «Турецкого потока» и «убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры».



«Х.Фидан заверил, что будут приняты необходимые меры», - говорится в распространенном МИД РФ сообщении для СМИ.



«Лавров сообщил, что в ночь с 27 на 28 февраля киевский режим предпринял попытку атаки компрессорной станции «Русская» на газопроводе «Турецкий поток» с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Все они были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации», - отмечается в сообщении.



В населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края компрессорная станция «Русская» штатно осуществляет подачу газа по «Турецкому потоку» после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили 1 марта в пресс-службе Минобороны РФ.



Попытка атаки киевского режима на «Турецкий поток» в ночь с 27 на 28 февраля предпринята на фоне визита Зеленского в США .



Напомним, что 11 января киевский режим предпринял первую попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская". Все дроны были сбиты, но обломками одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.



17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.