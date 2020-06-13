13 июня. Mossovetinfo.ru – Турция с 12 июня сняла все ограничения на въезд иностранцев, сообщает турецкое государственное новостное агентство Anadolu.



Сообщается, что все иностранцы, прибывающие в Турцию, будут в обязательном порядке проходить медосмотр. В случае, если у прибывшего иностранца будет обнаружена температура выше 38, он будет направляться в ближайшую лабораторию для проведения теста на коронавирус. Тестирование будет проводиться бесплатно.



Пока авиасообщение между Россией и Турцией закрыто, однако c 1 июля Turkish Airlines планирует восстановить рейсы в Москву.