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В мире     13.06.2020 11:38

Турция открыла границы для иностранцев

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Теги:  Турция  границы  снятие ограничений 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Турция с 12 июня сняла все ограничения на въезд иностранцев, сообщает турецкое государственное новостное агентство Anadolu.

Сообщается, что все иностранцы, прибывающие в Турцию, будут в обязательном порядке проходить медосмотр. В случае, если у прибывшего иностранца будет обнаружена температура выше 38, он будет направляться в ближайшую лабораторию для проведения теста на коронавирус. Тестирование будет проводиться бесплатно.

Пока авиасообщение между Россией и Турцией закрыто, однако c 1 июля Turkish Airlines планирует восстановить рейсы в Москву.


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Теги: 
Турция  границы  снятие ограничений 

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