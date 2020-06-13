13 июня. Mossovetinfo.ru – Турция с 12 июня сняла все ограничения на въезд иностранцев, сообщает турецкое государственное новостное агентство Anadolu.
Сообщается, что все иностранцы, прибывающие в Турцию, будут в обязательном порядке проходить медосмотр. В случае, если у прибывшего иностранца будет обнаружена температура выше 38, он будет направляться в ближайшую лабораторию для проведения теста на коронавирус. Тестирование будет проводиться бесплатно.
Пока авиасообщение между Россией и Турцией закрыто, однако c 1 июля Turkish Airlines планирует восстановить рейсы в Москву.
11:38 В мире Турция открыла границы для иностранцев
10:10 Общество Ефремов выступил с видеообращением
09:38 Город (Москва и область) Музеи ВДНХ возобновят работу 16 июня
11:19 Город (Москва и область) Продлить проездные в Москве можно с 12 июня
11:10 Общество Град и сильный ветер в Москве: МЧС выпустило экстренное предупреждение на 12 июня
10:10 Общество Ефремов выступил с видеообращением
09:38 Город (Москва и область) Музеи ВДНХ возобновят работу 16 июня
08:25 В мире В ВОЗ прокомментировали низкий уровень смертности от коронавируса в России
20:53 Город (Москва и область) Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд
07:52 Город (Москва и область) Капитальный ремонт еще 25 поликлиник в Москве начнут в конце июня
07:31 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды планируется закончить в 2022 году
08:51 Город (Москва и область) Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером 14 июня из-за репетиции парада