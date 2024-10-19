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В мире
24.10.2024, 15:19
Участники формата «БРИКС плюс» должны стать стабилизирующей силой для мира — Си Цзиньпин
24 октября — Mossovetinfo.ru — Участники формата «БРИКС плюс» должны стать стабилизирующей силой для мира, укреплен...
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В мире
23.10.2024, 21:36
Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита
23 октября — Mossovetinfo.ru — Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита, об этом сообщил президент РФ Вла...
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В мире
19.10.2024, 10:18
Посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
19 октября — Mossovetinfo.ru — Посольство России в Гаване обратилось к соотечественникам и попросило их сохранять с...