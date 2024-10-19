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В мире     24.10.2024 15:19

Участники формата «БРИКС плюс» должны стать стабилизирующей силой для мира — Си Цзиньпин

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Теги:  КНР  Китай  Си Цзиньпин  БРИКС  БРИКС плюс  мир  стабильность 

24 октября — Mossovetinfo.ru — Участники формата «БРИКС плюс» должны стать стабилизирующей силой для мира, укрепления глобального управления безопасностью и поиска пути решений как симптомов, так и коренных причин острых проблем, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в диалоге лидеров стран «БРИКС плюс», — сообщает Синьхуа.

В мире появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста, говорится в Казанской декларации, принятой в среду странами-участницами БРИКС на 16-м саммите, — отмечает Синьхуа.

По мнению стран-членов объединения, эта тенденция прокладывает путь к более равноправному, справедливому, демократическому и сбалансированному многополярному мировому порядку и предоставляет странам с формирующимся рынком и развивающимся странам больше возможностей для получения выгод от универсально выгодной и инклюзивной экономической глобализации, говорится в сообщении Синьхуа.

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Теги: 
КНР  Китай  Си Цзиньпин  БРИКС  БРИКС плюс  мир  стабильность 

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