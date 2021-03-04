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В мире     04.03.2021 10:13

Ученые доказали связь между коронавирусом и группой крови

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Теги:  коронавирус  COVID-19  исследования 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусом, соответствующее исследование опубликовано в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Ученые больницы Brigham and Women's в Бостоне провели исследование, в котором пытались установить связь между заболеваемостью коронавируса и группой крови человека. Для исследования использовались I, II и III группы крови. Выяснилось, что вирус легче связывается с респираторными клетками людей со II группой крови.

Авторы исследования считают, что выявление закономерностей взаимодействия коронавируса с разными группами крови поможет в создании новых лекарств и методов лечения.

При этом, ученые подчеркивают, что их исследование не может однозначно предсказать как заболевание коронавирусом будет протекать у людей с той или иной группой крови, так как тяжесть заболевания зависит от многих факторов. Оно объясняет лишь некоторое влияние группы крови на заболеваемость.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  исследования 

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