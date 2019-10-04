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В мире
08.10.2019, 13:27
Ученые из Канады и Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике
8 октября. Mossovetinfo.ru – Джеймс Пиблз (США – Канада), а также Мишель Майор и Дидье Кело (Швейцария) стали лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 году, сообщил Нобелевский комитет. ...
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В мире
07.10.2019, 12:58
Стали известны нобелевские лауреаты по медицине - 2109
7 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года, сообщил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте. В т...
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В мире
04.10.2019, 17:27
МИД Ирана заявил, что задержанную российскую журналистку Юлию Юзик скоро отпустят
4 октября. Mossovetinfo.ru – Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Тегеране 2 октября, скоро отпустят, она была задержана для «дачи ряда объяснений», сообщает РИА Новости со ссылкой на оф...