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В мире     08.10.2019 13:27

Ученые из Канады и Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике

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Теги:  Нобелевская премия  физика 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Джеймс Пиблз (США – Канада), а также Мишель Майор и Дидье Кело (Швейцария) стали лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 году, сообщил Нобелевский комитет.

Джеймс Пиблз стал лауреатом за исследования сфере физической космологии, которые легли в основу объяснения эволюции Вселенной с момента «Большого Взрыва» до наших дней.

Швейцарцы Майор и Кело получат премию за открытие первой экзопланеты, то есть планеты, которая вращается вокруг звезды 51 Pegasi – звезды аналогичной Солнцу. Это открытие было совершено швейцарскими учеными в 1995 году и стало революцией в астрономии.

Американо-канадский ученый получит половину премии, вторую половину разделят между собой ученые из Швейцарии.


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Теги: 
Нобелевская премия  физика 

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