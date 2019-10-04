8 октября. Mossovetinfo.ru – Джеймс Пиблз (США – Канада), а также Мишель Майор и Дидье Кело (Швейцария) стали лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 году, сообщил Нобелевский комитет.



Джеймс Пиблз стал лауреатом за исследования сфере физической космологии, которые легли в основу объяснения эволюции Вселенной с момента «Большого Взрыва» до наших дней.



Швейцарцы Майор и Кело получат премию за открытие первой экзопланеты, то есть планеты, которая вращается вокруг звезды 51 Pegasi – звезды аналогичной Солнцу. Это открытие было совершено швейцарскими учеными в 1995 году и стало революцией в астрономии.



Американо-канадский ученый получит половину премии, вторую половину разделят между собой ученые из Швейцарии.