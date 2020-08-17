17 августа. Mossovetinfo.ru – Новый коронавирус мог возникнуть еще в 2012 году, сообщает The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон исследовавших записки врача из провинции Юньнань, лечившего шахтеров от болезни, весьма похожей на коронавирус.



Сообщается, что ряд горняков, которые в 2012 году очищали шахту от фекалий летучих мышей, заболели болезнью, симптомы который очень похожи на COVID-19. У заболевших отмечался сухой кашель, температура, пневмония, боли в конечностях. Всего заболело шесть рабочих, трое из них скончались.



Анализы заболевших были направлены в лабораторию Уханя на исследование, где было установлено, что все они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию.



Таким образом, Латэм и Уилсон сделали предположение, что коронавирус COVID-19 адаптировался к человеческому организму еще в 2012 году.



В настоящее время выдвигаются разные версии происхождения коронавируса, однако Всемирная организация здравоохранения считает, что вирус пока слишком слабо изучен, чтобы делать какие-то выводы.