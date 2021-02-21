Ученые сообщили о сроках сохранения иммунитета к COVID-19

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Австрийские ученые провели масштабное исследование и сделали вывод, что иммунитет к коронавирусу сохраняется у переболевших людей очень долгое время. Об этом сообщает Euronews.



Специалисты из Медицинского университета в Инсбруке провели исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который в 2020 году стал одним из эпицентров заражения коронавирусом. В результате исследования выяснилось, что спустя восемь месяцев большинство переболевших людей сохранили иммунитет.



Антитела к коронавирусу сохранились у 90 процентов людей, принявших участие в исследовании. Кроме того, у 70 процентов респондентов, которых обследовали на клеточный иммунитет, сохранилась клеточная активность.