 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     21.02.2021 10:43

Ученые сообщили о сроках сохранения иммунитета к COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  исследование 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Австрийские ученые провели масштабное исследование и сделали вывод, что иммунитет к коронавирусу сохраняется у переболевших людей очень долгое время. Об этом сообщает Euronews.

Специалисты из Медицинского университета в Инсбруке провели исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который в 2020 году стал одним из эпицентров заражения коронавирусом. В результате исследования выяснилось, что спустя восемь месяцев большинство переболевших людей сохранили иммунитет.

Антитела к коронавирусу сохранились у 90 процентов людей, принявших участие в исследовании. Кроме того, у 70 процентов респондентов, которых обследовали на клеточный иммунитет, сохранилась клеточная активность.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  исследование 

Возврат к списку

Лента новостей

11:00 Общество Аномальные морозы в Москве в середине недели сменит оттепель

10:43 В мире Ученые сообщили о сроках сохранения иммунитета к COVID-19

09:12 В России МВД разработало критерии для доставления пьяных граждан в вытрезвители

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

20:16 Мнения Прилепин: я хочу гражданского мира и нормальной работы гражданского общества

Актуальные материалы

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

17:55 Город (Москва и область) В День защитника Отечества в Москве прогремит праздничный салют

17:53 Город (Москва и область) Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru