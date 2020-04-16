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В мире     16.04.2020 09:38

Украина и ДНР произвели первый в 2020 году обмен пленными

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Теги:  ДНР  Украина  обмен пленными 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика завершили процедуру обмена пленными, первую в 2020 году, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на уполномоченного по правам человека ДНР Дарью Морозову.

Обмен произошел на контрольно-пропускном пункте «Горловка – Майское», никаких эксцессов в ходе обмена не было. В ближайшее время власти ДНР официально огласят по какой формуле был совершен обмен.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса силовики и обмениваемые лица были в защитных масках, все участники процедуры обмена по возможности соблюдали социальную дистанцию.


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Теги: 
ДНР  Украина  обмен пленными 

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