16 апреля. Mossovetinfo.ru – Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика завершили процедуру обмена пленными, первую в 2020 году, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на уполномоченного по правам человека ДНР Дарью Морозову.



Обмен произошел на контрольно-пропускном пункте «Горловка – Майское», никаких эксцессов в ходе обмена не было. В ближайшее время власти ДНР официально огласят по какой формуле был совершен обмен.



Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса силовики и обмениваемые лица были в защитных масках, все участники процедуры обмена по возможности соблюдали социальную дистанцию.