16 апреля. Mossovetinfo.ru – Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика завершили процедуру обмена пленными, первую в 2020 году, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на уполномоченного по правам человека ДНР Дарью Морозову.
Обмен произошел на контрольно-пропускном пункте «Горловка – Майское», никаких эксцессов в ходе обмена не было. В ближайшее время власти ДНР официально огласят по какой формуле был совершен обмен.
Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса силовики и обмениваемые лица были в защитных масках, все участники процедуры обмена по возможности соблюдали социальную дистанцию.
10:17 Город (Москва и область) За сутки в Москве от коронавируса вылечились 189 человек
10:00 Город (Москва и область) Московские таксисты попросили власти освободить их от проверки цифровых пропусков
09:46 Город (Москва и область) Власти Москвы не рассматривают вопрос введения продуктовых карточек
09:38 В мире Украина и ДНР произвели первый в 2020 году обмен пленными
09:13 Другое Forbes представил обновленный рейтинг самых богатых россиян
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель