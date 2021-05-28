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В мире     28.05.2021 11:56

Украина с 29 мая закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов

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Теги:  Украина  Белоруссия  авиасообщение  авиация 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Украина с 29 мая закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Сообщается, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, 28 мая. Решение принято «в связи со сложившейся ситуацией 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины — Вильнюс и с целью обеспечения безопасности полетов и пассажиров».

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.

В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.

После инцидента ряд стран принял решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, ввели запрет на полеты белорусских самолетов над своей территорией, а также рекомендовали своим авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз.

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Теги: 
Украина  Белоруссия  авиасообщение  авиация 

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