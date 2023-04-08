Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении, а противовоздушная оборона Украины средней дальности для защиты передовых войск будет “полностью сокращена к 23 мая”, полагают в Пентагоне. Это следует из утечек документов Пентагона с грифом "совершенно секретно", обсуждаемых в авторитетных американских СМИ.



"Очень секретные просочившиеся документы Пентагона, размещенные в социальных сетях, предлагают пессимистичную точку зрения США о состоянии войны в Украине, подчеркивая слабые места в вооружении и противовоздушной обороне Украины и предсказывая тупиковую ситуацию в войне на ближайшие месяцы", - сообщает CNN.



"Несколько засекреченных документов предупреждают, что противовоздушная оборона Украины средней дальности для защиты передовых войск будет “полностью сокращена к 23 мая”, предполагая, что Россия вскоре может получить превосходство в воздухе, а Украина может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении", также говорится в материале CNN.



Документы датируются февралем и мартом 2023 года. Чиновники, знакомые с ситуацией, сообщают CNN, что документы, по-видимому, являются частью ежедневного разведывательного брифинга, подготовленного для высших руководителей Пентагона, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дж. Марк Милли.



Чиновник из страны, участвующей в соглашении об обмене разведданными Five Eyes с США, ранее сказал CNN, что вызывает тревогу то, что утечка информации о войне в Украине мешает стране на поле боя. “Выгоды для Украины будет трудно достичь, но обнародование частной оценки США, указывающей на вероятный годовой тупик, не помогает”, - сказал чиновник.



Официальные лица США признали, что большая часть документов, по-видимому, подлинная. Украина уже изменила некоторые из своих военных планов из-за утечки, сообщил CNN источник, близкий к Зеленскому.

На пресс-конференции во вторник министр обороны Ллойд Остин заявил, что министерство “перевернет все до последнего камня, пока мы не найдем источник” просочившихся документов разведки.