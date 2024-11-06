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В мире     09.11.2024 18:46

Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

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Теги:  США  Трамп  советник  Россия  СВО  переговоры  реальность  территории  Крым 

9 ноября — Mossovetinfo.ru — Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление старшего советника избранного президента США Брайан Ланза сказанное вещательной корпорации Би-би-си.

«Если же президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только, если мы вернем Крым, он покажет, что не готов говорить серьезно», - сказал Ланза.

«У нас есть новость для президента Зеленского - Крым потерян. И если главное для вас - вернуть Крым и задействовать для этого американских солдат, - то это уже без нас», - добавил он, не упомянув при этом другие потерянные Украиной территории.

По словам Ланзы, будущая администрация Трампа сосредоточится именно на задаче достижения мира, а не на том, чтобы обеспечить Украине возможности для контрнаступления. «Мы спросим у Украины, что они видят. Что они считают реалистичным видением мира? Не победы, а мира. А теперь давайте честно обсуждать это», - отметил он.

Ланза также подверг критике политику администрации демократов на украинском направлении.

По его словам, текущая ситуация на поле боя показывает, что «страны Европы и президент Байден не обеспечили Украину возможностями и оружием для того, чтобы победить в самом начале» конфликта, а также «не сняли ограничения, чтобы позволить Украине победить».

Би-би-си также приводит комментарий неназванного представителя офиса Зеленского, заявившего, что у него состоялась «хорошая, продолжительная беседа» с Трампом, длившаяся «около получаса». «Это не был разговор для обсуждения конкретных вопросов, однако в целом он был очень теплым и приятным», - заявил источник Би-би-си.

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Теги: 
США  Трамп  советник  Россия  СВО  переговоры  реальность  территории  Крым 

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