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В мире     07.06.2023 16:21

Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области — Минобороны РФ

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Теги:  аммиакопровод  подрыв  диверсанты  теракт  Украина  Россия  СВО 

7 июня — Mossovetinfo.ru — Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, — сообщается в сводке Минобороны.

"Пятого июня, около 21:00 мск, в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса", — заявили в Минобороны.

Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса, но уже сейчас очевидно, что в реанимации его работы никогда не был заинтересован именно Киев. Об этом 7 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

В рамках зерновой сделки ООН должна была содействовать возобновлению экспорта российских удобрений, в том числе разблокировать поставки по аммиакопроводу Тольятти - Одесса.

В начале марта 2023 г., комментируя переговоры о продлении зерновой сделки, в МИД РФ отметили, что Запад и Украина саботируют выполнение российской части договоренностей, в частности, касающихся аммиакопровода.

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Теги: 
аммиакопровод  подрыв  диверсанты  теракт  Украина  Россия  СВО 

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