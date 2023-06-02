Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области — Минобороны РФ

7 июня — Mossovetinfo.ru — Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, — сообщается в сводке Минобороны.



"Пятого июня, около 21:00 мск, в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса", — заявили в Минобороны.



Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса, но уже сейчас очевидно, что в реанимации его работы никогда не был заинтересован именно Киев. Об этом 7 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.



В рамках зерновой сделки ООН должна была содействовать возобновлению экспорта российских удобрений, в том числе разблокировать поставки по аммиакопроводу Тольятти - Одесса.



В начале марта 2023 г., комментируя переговоры о продлении зерновой сделки, в МИД РФ отметили, что Запад и Украина саботируют выполнение российской части договоренностей, в частности, касающихся аммиакопровода.