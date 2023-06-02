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В мире
07.06.2023, 16:21
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области — Минобороны РФ
7 июня — Mossovetinfo.ru — Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, — сообщается в сво...
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В мире
05.06.2023, 12:27
Песков назвал важным заявление Салливана о переговорах о контроле над ядерным оружием
5 июня — Mossovetinfo.ru — Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, ...
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В мире
02.06.2023, 09:45
Сенат США одобрил сделку по ограничению долга, чтобы предотвратить дефолт
2 июня — Mossovetinfo.ru — Сенат США принял законопроект о приостановлении действия лимита госдолга страны до 1 янва...