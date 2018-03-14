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В мире     14.03.2018 08:27

Умер Стивен Хокинг

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Теги:  Стивен Хокинг 

14 марта. Mossovetinfo.ru - Умер всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление семьи. Хокинг умер в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже.

Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр.

Уже в начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу.  Несмотря на тяжелую болезнь, он вел активную жизнь.  

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Теги: 
Стивен Хокинг 

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