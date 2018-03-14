Умер Стивен Хокинг

14 марта. Mossovetinfo.ru - Умер всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление семьи. Хокинг умер в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже.



Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр.



Уже в начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. Несмотря на тяжелую болезнь, он вел активную жизнь.