6 июля. Mossovetinfo.ru – Знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года в одной из римских клиник, сообщает La Republica.



Сообщается, что несколько дней назад Морриконе получил перелом в результате падения.



Морриконе – автор музыки более чем к 400 кионфильмам, в том числе к таким, как «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Игра Рипли», «72 метра», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка».



Среди режиссеров, с которыми работал Морриконе - Бернардо Бертолуччи, Лилиана Кавани, Пьер Пазолини, Франко Дзеффирелли, Брайан де Пальма, Серджо Леоне, Джон Карпентер, Оливер Стоун, Педро Альмодовар, Роман Полански, Квентин Тарантино.



Морриконе трижды получал «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму, в 2007 году получил «Оскар» за вклад в киноискусство, в 2016 получил «Оскар» за саундтрек к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».