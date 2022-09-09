 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     09.09.2022 09:15

Умерла королева Елизавета II

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Великобритания  Елизавета II  смерть 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в Шотландии, в замке Балморал, в возрасте 96 лет.

Будущая королева родилась в 1926 году, в семье герцога и герцогини Йоркских. После того, как ее отец взошел на престол в 1936 году, стала наследницей престола. В феврале 1952 года, после смерти отца, короля Георга VI, стала королевой в возрасте 25 лет.

В результате царствование Елизаветы длилось более 70 лет, она стала самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

После смерти Елизаветы II британским монархом стал ее старший сын Чарльз, под тронным именем Карл III. В ноябре ему исполнится 74 года. Наследником престола стал его старший сын, внук Елизаветы II принц Уильям, герцог Корнулльский и Кембриджский.

В связи со смертью королевы Елизаветы, в Великобритании объявлен 10-дневный траур. Спустя 10 дней со дня кончины, Елизавета II будет похоронена в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Сообщается, что в церемонии примут участие члены английского правительства, бывшие премьер-министры страны, главы стран Британского содружества и ряда других стран.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования по поводу кончины Елизаветы II королю Карлу III, членам королевской семьи и всему британскому народу.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Великобритания  Елизавета II  смерть 

Возврат к списку

Лента новостей

09:15 В мире Умерла королева Елизавета II

08:11 Город (Москва и область) Как принять участие в программе «Миллион призов»

08:10 Город (Москва и область) Выборы в Москве-2022. Как найти свой избирательный участок

08:04 Город (Москва и область) Как проголосовать онлайн на выборах в Москве

08:01 Город (Москва и область) В Москве начались выборы депутатов муниципальных образований

Актуальные материалы

08:10 Город (Москва и область) Выборы в Москве-2022. Как найти свой избирательный участок

08:04 Город (Москва и область) Как проголосовать онлайн на выборах в Москве

11:40 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в связи с празднованием Дня города

09:35 В России Какие дни будут нерабочими в России в 2023 году

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru