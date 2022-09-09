Умерла королева Елизавета II

9 сентября. Mossovetinfo.ru — Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в Шотландии, в замке Балморал, в возрасте 96 лет.



Будущая королева родилась в 1926 году, в семье герцога и герцогини Йоркских. После того, как ее отец взошел на престол в 1936 году, стала наследницей престола. В феврале 1952 года, после смерти отца, короля Георга VI, стала королевой в возрасте 25 лет.



В результате царствование Елизаветы длилось более 70 лет, она стала самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.



После смерти Елизаветы II британским монархом стал ее старший сын Чарльз, под тронным именем Карл III. В ноябре ему исполнится 74 года. Наследником престола стал его старший сын, внук Елизаветы II принц Уильям, герцог Корнулльский и Кембриджский.



В связи со смертью королевы Елизаветы, в Великобритании объявлен 10-дневный траур. Спустя 10 дней со дня кончины, Елизавета II будет похоронена в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Сообщается, что в церемонии примут участие члены английского правительства, бывшие премьер-министры страны, главы стран Британского содружества и ряда других стран.



Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования по поводу кончины Елизаветы II королю Карлу III, членам королевской семьи и всему британскому народу.