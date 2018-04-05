Установлено место производства яда «Новичок» - Times

5 апреля. Mossovetinfo.ru – Нервно-паралитическое вещества «Новичок», при помощи которого 4 марта в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль его дочь Юлия, было произведено в секретной российской лаборатории. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах королевства.



Где именно расположена эта лаборатория, не уточняется. Спецслужбы заявляют «на основе научного анализа и разведывательных данных» место производство яда, использованного для атаки в Солсбери, установлено «с подавляющей степенью вероятности». Однако они не готовы утверждать, что на 100% знают точное место расположения этой лаборатории.